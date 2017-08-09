Олег Пономарь: никто не верит в неадекватность Путина

Рассказы о неадекватности президента РФ Путина муссируется и распространяется от либеральных до оппозиционных политиков, экспертов и блогеров РФ. На самом же деле, если бы Путин был неадекватным, то он пошел бы на Киев и получил бы партизанскую войну в 45-миллионной враждебной стране. Если бы он был неадекватным, то он закрыл бы РФ железным занавесом по примеру КНДР. И таких «если» можно привести десятки, но фишка в том, что каждое такое действие ускоряло бы драматически разгром и распад РФ и Путин это знает. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер Олег Пономарь.
По его словам, вместо глупых ошибок Путин просто провоцирует, тестирует, запугивает. Он подходит в красным линиям Запада, переступает их и отходит, следит за реакцией, ищет слабые места, бьет точечно в эти слабые звенья, потом предлагает торг, блефует с поднятием ставок. И кто-то скажет, что это неадекватно?
По мнению блогера, сейчас ставки очень велики. Сейчас мы имеем – 9 и 4 пакета санкций соответственно. Сейчас Украина подошла вплотную к получению оружия от НАТО. Сейчас есть спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и так далее. То есть, цена агрессии для РФ возрастает и будет возрастать, пока она не уйдет из Украины и стран экс-СССР.