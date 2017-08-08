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Олег Пономарь: скоро в Києві війська НАТО пройдуть урочистим маршем, а ми продовжуємо боятися, що Путін щось затіває

Олег Пономарь: скоро в Києві війська НАТО пройдуть урочистим маршем, а ми продовжуємо боятися, що Путін щось затіває
Відомий український блогер Олег Пономарь у себе в Facebook пише про те, що наш народ на подив панічний і звик жити в страху. У нас вже четвертий поспіль місяць, починаючи з травня, реальні перемоги, у нас в Києві війська НАТО скоро пройдуть урочистим маршем, але, як тільки пару днів немає важливих новин, частина нашого суспільства впадає в стару і добру гру – Путін щось затіває і так триває вже три роки.

За словами блогера, скільки б не доводилося роз'яснювати людям, що під тиском 9-ти пакетів санкцій не вийде нічого затівати, інакше так Путін тільки може прискорити і наблизити 10-ий, але віра у всемогутність Путіна живе і перемагає. Зараз нова страшилка – військові навчання в Білорусі, при цьому НАТО проводить щомісяця навчання на кордонах РФ і дуже масштабні, чого тільки варта Anakonda-16 в Польщі – до 30 тисяч учасників або недавні Sea Breeze 2017 в Україні.

Як пише Олег Пономарь, щоб остаточно розвіяти страх українців, потрібно спробувати пригадати важливі перемоги РФ за останні три роки, не має значення які – політичні, військові, економічні, дипломатичні. «Може Трамп, який почав холодну війну з РФ? Може Монтенегро, де провалився переворот? Може Додон, який нічого не вирішує, бо в Молдові парламентська республіка? Може те, що Резервний Фонд РФ закінчився? Що ще? Де багатоходівки? Де великий наступ? Де ті «експерти», які ним лякають кожні два місяці? Де ті «експерти», які говорили, що РФ визнає ДНР-ЛНР після того, як РФ нібито визнала їхні паспорти? Шкода, що ми не віримо в нашу перемогу», – підсумував блогер.
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