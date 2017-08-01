валюта
СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Олег Пономарь объяснил, почему вышла заминка с подписанием Трампом закона о санкциях против РФ

Олег Пономарь объяснил, почему вышла заминка с подписанием Трампом закона о санкциях против РФ
Сага о подписи президентом США Трампом закона о санкциях против России набирает обороты скандальности. В воскресенье вечером все были уверены, что в понедельник после обеда Трамп подпишет Билл, но вмешались обстоятельства. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер Олег Пономарь.

По его словам, у Трампа совсем новый глава Администрации – Келли, который занял эту должность вместо Прибуса. К тому же 10 дней назад Келли назначил нового главу пресс-службы президента – Скарамуччи. Скарамуччи вчера был уволен, продержавшись всего 10 дней на службе. В связи со сложившейся ситуацией возник вопрос – как подписывать, публично, с церемонией, под камеры, как это обычно происходит с очень важными законами или просто подписать тихо и объявить.

«С церемонией было бы очень хорошо в плане показать Трампа совсем не как сочувствующего Москве, но этот Билл немного подминает Трампа под Конгресс, поэтому Трамп не решил еще. И, когда он решит, то кто будет организовывать церемонию пока неизвестно. Вместо Скарамуччи еще никто не назначен, а это его парафия», – написал Олег Пономарь. Он добавляет, что именно поэтому Трамп вчера заверял всех, делая пост в Твиттере, что в Белом доме нет хаоса, хотя, как мы видим, на самом деле он есть.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Супрун заявила о страшной находке в одной из больниц Днепра

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції
Важное за сутки
31 июл 2017
6882

Синоптик: готовьтесь к погодным сюрпризам, - наступают самые «злые» дни

С завтрашнего дня, с 1 августа, в Украину придет аномальная жара, которая распространится на все регионы страны. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке украинцев предупредила

31 июл 2017
5812

Журналист: Путин открыл путь для любителей «русского мира» из Украины

Павел Бондаренко, украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что для украинцев, которые любят «русский мир», Путин открыл путь, подписав указ об упрощении получения гражданства

01 авг 2017
5412

«Их бомбил Киев»: популярный шоумен назвал Украину виновной в войне на Донбассе и оправдал аннексию Крыма

В интервью журналисту Дмитрию Гордону известный в Украине шоумен и композитор Владимир Быстряков заявил, что Россия не захватывала оккупированный Крым, а военные действия на Донбассе начали именно

Последние новости

Олег Пономарь объяснил, почему вышла заминка с подписанием Трампом закона о санкциях против РФ

Российских легкоатлетов прировняли к фашистам, запретив им как-либо ассоциировать себя с Россией

Тетка никак не может справиться с глубоко затяжным кризисом, который настал, похоже, в данном случае, аномально рано, – Нусс

Блогер: Путіну врешті має дійти, що Крим доведеться повернути – з вибаченнями і з Донбасу тихо вивести своїх «іхтамнетов»

Майку Пенсу рассказали, как Саакашвили преследуют в Грузии

NYT: Россия уже почувствовала весь негатив политики Путина

После Brexit граждане ЕС не смогут спокойно въезжать в Великобританию

Дипломат: искандеры в этот раз будут уже плакать…

Возмущенные парковщики в Киеве перекрыли Крещатик

Новые санкции США могут обвалить рубль и спровоцировать инфляцию в России – эксперты

После нового пакета санкций против России, Трамп пойдет на поставки вооружений Украине, – Березовец

Експерт навів шокуючі факти про енергозалежність України від Росії

Шкиряк: кто-то желает паспорт Мордора? Вперед!

Блогер: ценителям «встающей с колен» можно порадоваться, Путин поставил свой автограф еще под одним архиважным решением

Аваков пропонує позбавляти українського громадянства кожного, хто отримає російський паспорт

«Голый» комбинезон Лолиты взорвал соцсети

Эксперт: в Белом доме понятия не имеют, что такое Украина

Трамп підписав закон про нові санкції проти РФ

Необычное приложение бьет все рекорды популярности в Интернете

Дипломат: в перспективе 2-3 лет Украина имеет все шансы привлечь в бюджет миллиарды от Соглашения о свободной торговли с Канадой

 Новости за день