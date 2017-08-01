Олег Пономарь объяснил, почему вышла заминка с подписанием Трампом закона о санкциях против РФ

Сага о подписи президентом США Трампом закона о санкциях против России набирает обороты скандальности. В воскресенье вечером все были уверены, что в понедельник после обеда Трамп подпишет Билл, но вмешались обстоятельства. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер Олег Пономарь.
По его словам, у Трампа совсем новый глава Администрации – Келли, который занял эту должность вместо Прибуса. К тому же 10 дней назад Келли назначил нового главу пресс-службы президента – Скарамуччи. Скарамуччи вчера был уволен, продержавшись всего 10 дней на службе. В связи со сложившейся ситуацией возник вопрос – как подписывать, публично, с церемонией, под камеры, как это обычно происходит с очень важными законами или просто подписать тихо и объявить.
«С церемонией было бы очень хорошо в плане показать Трампа совсем не как сочувствующего Москве, но этот Билл немного подминает Трампа под Конгресс, поэтому Трамп не решил еще. И, когда он решит, то кто будет организовывать церемонию пока неизвестно. Вместо Скарамуччи еще никто не назначен, а это его парафия», – написал Олег Пономарь. Он добавляет, что именно поэтому Трамп вчера заверял всех, делая пост в Твиттере, что в Белом доме нет хаоса, хотя, как мы видим, на самом деле он есть.