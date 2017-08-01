Олег Пономарь: рынок земли – это очень хорошие сапоги, раз так антиукраинские силы его панически боятся

Рынок газа в Украине – это не завтрашний, а сегодняшний день. На данный момент в Украине свои представительства открыли международные трейдеры Trafigura, MET Holding, DufEnergy, AOT Energy, Petroforce. Как отметил в своем блоге украинский блогер Олег Пономарь, рынок всегда лучше монополии. При рынке всегда меньше коррупции, чем при монополии. «При монополии ты поехал в Москву, купил там мега-дорогой газ, заложил туда свою коррупционную долю в 10-20%, которая, как проценты с депозита, каждый месяц тебе капает на офшор, - и все. Жизнь удалась – можно рассказывать про «злочинну владу и нестерпі тарифи», – отметил блогер.
По словам Олега Пономаря, при рынке у покупателя всегда есть выбор, а между продавцами есть конкуренция. Как пишет блогер, то же самое и с рынком земли. Открытый рынок сам сложит справедливую цену. «Открытый рынок – это не мутные договорняки. При открытом рынке никто не заставляет владельца земли ее продавать, как везде утверждают коммунистические и популистские противники рынка. Это просто его право, но – не хочешь не продавай», – написал Олег Пономарь.
Комментируя интервью ярого социалиста со стажем Александра Мороза, который выступает против рынка земли, Олег Пономарь подчеркивает, что сегодня олигархи и популисты в Украине решили даже достать из «консервных погребов и бросить в бой против рынка земли даже Мороза, значит, рынок – это очень хорошие сапоги, раз так антиукраинские силы его панически боятся».