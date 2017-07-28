Олег Пономарь: развею мечты русских – хоть с подписью Трампа, хоть – без, хоть с вето, - но Билл станет Законом

Конгресс поставил Трампа на растяжку – подписать Билл о санкциях в отношении стран-мировых изгоев, наложить вето или не подписать и не наложить вето и тогда, через 2 недели или 10 рабочих дней, Билл станет автоматически Законом также. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер Олег Пономарь.
По его словам, теперь пришло время России показать свои зубы. МИД РФ ввел ответные меры в отношении США. С 1 сентября общее количество персонала дипломатических и консульских учреждениях США в России сокращается до 455 человек. Также Москва приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном бору.
«Русские надеются, что это поможет Трампу думать, как они хотят, но сразу развею их мечты и надежды – хоть с подписью, хоть – без, хоть с вето, - но Билл станет Законом. Это 100%, потому что – это геополитика, это мощнейший тренд. По-другому быть не может. Еще один вопрос к русским. Это типа ваш ответ на 8-ой Пакет санкций, когда Обама выслал дипломатов и забрал посольские дачи, наложил санкции на ГРУ, ФСБ? А, когда будет ваш ответ на сегодняшний 9-ый Пакет? Когда запретите Пепси?», – резюмировал Пономарь.