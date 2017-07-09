Олег Пономарь: відмінний успішний візит головного союзника України

За підсумками візиту Держсекретаря США Рекса Тіллерсона до Києва стало очевидним, що особливі і найширші повноваження надані спецпредставникові США по Україні Волкеру у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Повернення до «Дорожньої карти» - спочатку пакет «безпека», що включає припинення вогню, виведення військ, повернення полонених і заручників, кордону, безпека ОБСЄ і тільки після – пакет «політичне врегулювання». Про це у своєму блозі пише український блогер Олег Пономарь.
За його словами, Тіллерсон також чітко дав зрозуміти, що «Нормандська четвірка» відновлює активну роботу. Крим згаданий окремим рядком. Про Крим ніхто не забув і не забуває. «США – стратегічний партнер, військовий союзник, інвестор. Вугілля, газ, ядерне паливо – з США», - написав блогер.
Олег Пономарь підкреслює, що також Тіллерсон повідомив про підготовку військового договору США-Україна. Зупинився Держсекретар і на темі реформ. Критично важливо виконувати рекомендації і Програму МВФ. «Відмовитись віл реформ не вийде - п'ять реформ: ринок землі, реформа держкомпаній, приватизація та інші - обов'язкові. Плюс – Антикорупційний суд. Відмінний успішний візит головного союзника», - написав Пономарь.