Олег Пономарь определил самую простую манипуляцию Кремля

Политический эксперт Олег Пономарь на своей странице в Фейсбук привел достаточно показательный пример того, как выглядит самая простая кремлевская манипуляция, сообщает replyua.net. По его словам, часто приходится слышать, что в поездках высокопоставленных украинских чиновников в Москву, Вашингтон или Брюссель и уже там получать те или иные советы нет ничего хорошего. Однако, считает Пономарь, не нужно забывать об одном важном нюансе.
Для Украины Россия – это агрессивное государство, в то время, как Соединенные Штаты и Евросоюз являются союзниками Киева. Они постоянно оказывают финансовую, военную и дипломатическую помощь стране, которая стала жертвой агрессии Кремля. Не стоит забывать, что Запад продолжает политику санкций против России.
Еще один аспект таких, по мнению Пономаря, достаточно манипулятивных заявлений – это то, что Украина не должна вступать ни в Европейский союз, ни в Североатлантический альянс.
В связи с этим, делает вывод политический эксперт, нетрудно прийти к выводу, что те политические силы, которые постоянно выступают с подобными заявлениями, и являются сторонниками Кремля, популистами и откровенными манипуляторами. Так что их определение не составляет совершенно никакого труда.
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