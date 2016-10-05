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Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії

Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії
Сьогодні в Берліні проходить зустріч представників МЗС G-5 по Сирії. Це дуже сильний формат. Це той формат п'ятірки (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія), який проводив засідання G-5 + U спільно з Україною у Варшаві на Саміті НАТО. На зустрічі будуть обговорювати більш жорсткі військові варіанти проти Асада і РФ в Сирії, як, наприклад, розбомбити злітні смуги, з яких злітають літаки, які стирають з лиця землі Алеппо, а також можливі нові санкції проти Сирії та РФ, повідомляє replyua.net, з посиланням на блогера Олега Пономаря.

За його словами, США дуже хочуть нові санкції, але хочуть це зробити спільно з Європою. Адже Європа давно не вводила нові санкції, а тільки продовжує постійно третій пакет тоді, як США ввели вже шість пакетів. До вчорашнього дня сам факт зустрічі був під питанням, але сьогодні вранці все було узгоджено і зустріч відбудеться. Хоча Європа і каже, що про санкції ще нічого не чула, але це дипломатія. Ми сподіваємося, що Штати і Британія дотиснуть трійку.

«Друга новина виникла несподівано і мені просто доведеться спростовувати некоректну інформацію про тиск, який нібито чиниться на Україну США в питанні Мінська-3 (план Нуланд-Суркова). Ця новина логічно не може бути коректною, бо як США можуть тиснути на Європу, щоб посилити санкції проти РФ і одночасно зливати Україну, щоб зберегти Путіну обличчя? Немає зв'язку. Упевнений, що, як уже мільйон разів бувало раніше, виявиться, що міфічні неназвані джерела подібної інформації так і не виявляться і вся історія закінчиться, як План Мореля через кілька днів», – зазначив блогер.

На його переконання, інтересами України ніхто жертвувати не буде і не може. Інакше б вся історія не починалася два з половиною роки тому і не витрачалися б на Україну мільярди доларів.

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Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії

Сьогодні в Берліні проходить зустріч представників МЗС G-5 по Сирії. Це дуже сильний формат. Це той формат п'ятірки (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія), який проводив засідання G-5 + U


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