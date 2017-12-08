Сазонов: из нашего Закарпатья хотели сделать инкубатор, где растить и учить молодежь для эмиграции, но не вышло

Венецианская комиссия признала, что украинский Закон об образовании вполне адекватный и не нуждается в изменениях, а претензии Венгрии, соответственно, необоснованы. Попутно, кстати, в другом решении поругали венгерский Закон об образовании, который таки реально ограничивает права неевропейских ВУЗов, но это уже чужие проблемы к которым украинцам нет никакого дела. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского политолога и блогера Кирилла Сазонова.
Политолог отмечает, что не может не радовать, что украинское Минобразования отстояло свою позицию. Украинские дети будут учиться на украинском языке и смогут сделать любую карьеру в стране, потому что от нас хотели даже не сделать Закарпатье фактически регионом Венгрии, а превратить его в инкубатор, где Украина будет растить и учить молодежь для эмиграции и это все за свои бюджетные деньги.
Кирилл Сазонов отмечает, что венгры решить собственные демографические вопросы за счет Украины – хорошо венгры придумали. Нам это станет хорошим уроком по геополитике, ведь внешняя политика имеет золотое правило – нет друзей, есть только интересы, нет жалости к слабым. Или ты защищаешь свои права или ты еда. Как бы обидно не было, но таков современный мир.