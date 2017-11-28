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Закон о кассовых аппаратах не только снизит контрабанду, увеличит Бюджет-2018, но и защитит ваше здоровье, – Сазонов

Закон о кассовых аппаратах не только снизит контрабанду, увеличит Бюджет-2018, но и защитит ваше здоровье, – Сазонов
В Украине среди предпринимателей идет активное обсуждение законопроекта 7142, который обязует ставить кассовые аппараты для всех торговых помещений больше 150 метров, для помещений в торговых центрах – от 100 метров, для ювелирных магазинов и аптек – в обязательном порядке. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер Кирилл Сазонов. По его мнению, здесь вообще нет проблем – кассовый чек защищает человека, как потребителя, от фальсификата, позволяет в случае претензий поменять товар или вернуть, или доказать, что заболел человек именно после рыбы в этом конкретном ресторане. Также законопроект защищает и добросовестного предпринимателя, который работает честно уже сейчас без кассового аппарата (РРО), но страдает от конкурентов, которые торгуют подделками или контрабандой.

Сазонов отмечает, что отсюда и выбор отраслей – аптеки и ювелирные салоны. «Ювелирка» по «контрабасу» просто впереди планеты всей, потому что ее легко провозить – занимает минимум места, а в аптеках у нас количество фальсифицированных лекарств или лекарств сомнительного происхождения – порядка 30%. Блогер подчеркивает, что с сомнительным колечком еще полбеды – потери бюджета и все, а вот «левые» лекарства совсем другой риск. Сейчас реальная статистика выглядит так: количество зарегистрированных в ГФС кассовых аппаратов за последние 5 лет сократилось с 600 тысяч до 220 тысяч штук. Можно, конечно, рассказывать про массовое закрытие предприятий торговли, но тут в самый раз будет применить обычную арифметику – в стране 460 городов, 885 поселков городского типа, а значит на один городской населенный пункт приходится 163 кассовых аппарата. Это, если брать по единицам на население, приблизительно в 10 раз меньше, чем в Турции.

По словам Сазонова, на контрабанде хорошо живут не столько торговцы и курьеры, сколько те, кто закрывает в нужный момент глаза и открывает карман. Всех не переловишь – очевидно, а техническими методами, в том числе и с помощью чеков, вполне реально превратить этот бурный поток в ручеек. Какой смысл отстегивать и провозить контрабанду, если ни один предприниматель у тебя не возьмет ее на реализацию? В общем, закон нужный и полезный, доходы бюджета 2018 года с ним только вырастут, то есть голосовать бюджет будет спокойнее.
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