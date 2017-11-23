Сазонов: на президентських перегонах все буде залежати не від рейтингу, а від антирейтингу політиків



Відкинувши емоції після оприлюднення вчорашніх соціологічних президентських рейтингів, варто відзначити два важливих моменти. Сенсацій по розташуванню кандидатів не було – хіба що здивувала «бронза» Святослава Вакарчука, проте й вона зрештою теж має своє пояснення. Як



За його словами, у Вакарчукові українці побачили того, хто, як завжди не відносить себе, а ні до влади, а ні до позиції, такого собі героя фільму Зеленського. В той же час практично ніхто не задумувався про те, що самотужки президенту в нашій країні практично нічого неможливо змінити, не маючи підтримки більшості парламенту.



Кирило Сазонов зауважив, що найбільш показово, що жоден з лідерів соціологічних опитувань не отримав більше 10%. Плюс, в рейтингах вказали тільки позитивні відгуки, а ось антирейтинги в форматі «ніколи не проголосую за...» або навіть «проголосую за кого завгодно, головне проти...» можуть надати вирішальне значення на результат другого туру. А у діючих політиків, які дуже давно на увазі, ці антирейтинги, як правило, досить значні. Тобто до виборів півтора року, рейтинг менше 10%, антирейтинг теж пристойний, а це вже дзвіночок до лідерів майбутніх президентських перегонів.

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Срочно: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света Відкинувши емоції після оприлюднення вчорашніх соціологічних президентських рейтингів, варто відзначити два важливих моменти. Сенсацій по розташуванню кандидатів не було – хіба що здивувала «бронза» Святослава Вакарчука, проте й вона зрештою теж має своє пояснення. Як інформує replyua.net , про це у своєму аналітичному блозі пише український політолог і блогер Кирило Сазонов.За його словами, у Вакарчукові українці побачили того, хто, як завжди не відносить себе, а ні до влади, а ні до позиції, такого собі героя фільму Зеленського. В той же час практично ніхто не задумувався про те, що самотужки президенту в нашій країні практично нічого неможливо змінити, не маючи підтримки більшості парламенту.Кирило Сазонов зауважив, що найбільш показово, що жоден з лідерів соціологічних опитувань не отримав більше 10%. Плюс, в рейтингах вказали тільки позитивні відгуки, а ось антирейтинги в форматі «ніколи не проголосую за...» або навіть «проголосую за кого завгодно, головне проти...» можуть надати вирішальне значення на результат другого туру. А у діючих політиків, які дуже давно на увазі, ці антирейтинги, як правило, досить значні. Тобто до виборів півтора року, рейтинг менше 10%, антирейтинг теж пристойний, а це вже дзвіночок до лідерів майбутніх президентських перегонів.