Сазонов: не удается нам пока избавиться от ленточек, которые так и затягивают обратно в «совок»

Президент Украины Петр Порошенко с рабочей поездкой сегодня в Днепре, выступил с красивой речью на Аллее героев. Заслуга жителей региона в защите Украины от «русского мира» действительно неоценима, сейчас гарант вручает награды и еще откроет отремонтированный участок дороги. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского блогера и журналиста Кирилла Сазонова.
По его словам, в обществе каждый относятся к этому по-разному, но, как отмечает Сазонов, его лично это перерезание ленточек коробит, ведь возвращает в воспоминания в «совок». «Я вспоминаю издевательский плакат 2012 года «Даже мыши плодятся благодаря Партии регионов и Виктору Януковичу». Нужны ли поездки президента в регионы? Очень. Но исключительно ради встреч с предпринимателями», – написал Кирилл Сазонов.
Он отмечает, что куда важнее выглядели бы визиты президента, если бы он приезжал не выступить с речью, а дать ответы на вопрос – «Что вам мешает работать и сделать зарплаты выше, чем в соседней Польше?» и действовать, а все остальное – дорогу починят и больницу откроют без ленточек и это этого их качество будет ничем не хуже, чем с ленточками.