Кирилл Сазонов: пока Лещенко не сидит за квартиру я этим ребятам не верю ни на грош



Сегодняшнее заседание комитета по борьбе с коррупцией было очень насыщенным на эмоции. Как



Сазонов отмечает, что от «Самопомичи» и без того много проблем, но отдать такой важный комитет под их контроль – это уже явный перебор. Блогер отмечает, что после Соболева не менее блистательно выступал нардеп Сергей Лещенко выступал, он не оправдывался за деньги на квартиру, а яро выступал в защиту директора НАБУ Артема Сытника. По словам Сазонова, после выступления Лещенко в очередной раз поймал себя на мысли, что он реально ничего не боится. Исходя из этого, наверное, в УПК Украины уже стоит внести универсальное алиби – «взял деньги у Притулы и все – Рафик не виноват».



«Если же перейти от эмоций к делу, то Сытника – под следствие с отстранением от занимаемой должности и не в пользу Углавы – в НАБУ нужен новый набор без старых контролеров от ГО. Тоже самое в НАПК. Носки за 500 гривен мы простим, но криминал и отсутствие результата работы – нет. В общем, пока Лещенко не сидит за квартиру я этим ребятам не верю ни на грош», – резюмировал Кирилл Сазонов.

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Срочно: Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины Сегодняшнее заседание комитета по борьбе с коррупцией было очень насыщенным на эмоции. Как передает replyua.net , об этом в своем блоге пишет украинский журналист, политолог Кирилл Сазонов . По его словам, первый и главный вывод после сегодняшнего заседания – главу комитета Егора Соболева гнать взашей до самого его родного Владивостока.Сазонов отмечает, что от «Самопомичи» и без того много проблем, но отдать такой важный комитет под их контроль – это уже явный перебор. Блогер отмечает, что после Соболева не менее блистательно выступал нардеп Сергей Лещенко выступал, он не оправдывался за деньги на квартиру, а яро выступал в защиту директора НАБУ Артема Сытника. По словам Сазонова, после выступления Лещенко в очередной раз поймал себя на мысли, что он реально ничего не боится. Исходя из этого, наверное, в УПК Украины уже стоит внести универсальное алиби – «взял деньги у Притулы и все – Рафик не виноват».«Если же перейти от эмоций к делу, то Сытника – под следствие с отстранением от занимаемой должности и не в пользу Углавы – в НАБУ нужен новый набор без старых контролеров от ГО. Тоже самое в НАПК. Носки за 500 гривен мы простим, но криминал и отсутствие результата работы – нет. В общем, пока Лещенко не сидит за квартиру я этим ребятам не верю ни на грош», – резюмировал Кирилл Сазонов.