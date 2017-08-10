Кирилл Сазонов: очередная попытка впихнуть нам ядовитую таблетку в новой обертке провалилась

Известный украинский блогер и политолог Кирилл Сазонов в своем блоге пишет о том, что «так называемый вождь краснорожих» и по совместительству глава всея «ДНР» Александр Захарченко порадовал новой порцией креатива. Он заявил, что выступает за «переучреждение» Украины, но название «Малороссия» применяться не будет.
По словам блогера, понятно, что сам Захарченко совершенно не при чем к тому, что проект «Малороссия» закрывают, так его и не открыв. Ведь Захарченко даже не был среди тех, кому пришла в голову идея создать «Малороссию», Кремль продолжает прощупывать Украину, испытывать терпение Киева и провоцировать на эмоции. Не стоит надеяться, что кремлевским кураторам надоесть экспериментировать над украинцами и нового «переучреждения» не будет. Главное, что в Кремле потихоньку приходят в сознание, что противодействие российской пропаганде увеличивается и на Донбассе в том числе. Просто красивое название уже не вызывает эйфории и восторга.
Отметим, что вчера появилась информация по ту сторону «серой зоны» на востоке Украины о том, что главарь боевиков Александр Захарченко признал, что анонсированной им «Малороссии» не будет, поскольку многим людям не понравилась это название, которое вызывает отторжение и неприятные ассоциации.