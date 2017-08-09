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Кирилл Сазонов: 21 век и Средневековье со скрепами не могут не иметь серьезной границы, поэтому нам нужна стена

Кирилл Сазонов: 21 век и Средневековье со скрепами не могут не иметь серьезной границы, поэтому нам нужна стена
В рамках уголовного производства по факту растраты бюджетных средств, выделенных для проекта Стена, 8 августа были задержаны семь человек. Комментируя данную информацию у себя в Facebook украинский блогер и политолог Кирилл Сазонов отметил, что передача реализации проекта на места в областные администрации изначально было ошибкой. Стратегический вопрос нужно было оставить в Кабмине или СНБО.

«По задержанным – ноль понимания и милосердия. Вор должен сидеть в тюрьме. Плевать у кого украл – у богатого, у бедного, у церкви или у государства. Тот, кто не работает, а крадет, должен сидеть. Тот, кто крадет из бюджета воюющей страны, тем паче на вопросе нацбезопасности – негодяй вдвойне. Он не просто украл, он плюнул в лицо бойцам на фронте, плюнул в лицо волонтерам, которые все бросили и собирали на армию и госпитали, потому что государство бедное», – написал Кирилл Сазонов.

Он добавляет, что стена с РФ – это тренд. Стену на границе с РФ строят в Финляндии, строят страны Балтии, а мы должны так тем более, ведь враг практически дышит нам в затылок. Это не шоу-бизнес, это гигиена. Санитарный кордон от бешенства «ватников», Украина его начала и Украина его закончит. Если там кто-то что-то украл, это никак не влияет на стратегию. Потому что 21 век и Средневековье со скрепами не могут не иметь серьезной границы. Именно в средневековом формате – стена, ров с кислотой, датчики и пулеметы, не мы так захотели – нас вынудили так поступить, это самозащита.
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