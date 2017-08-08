Політолог дав прогноз, скільки ще будуть існувати так звані «ДНР» і «ЛНР»

Прогнози – річ невдячна, особливо, які стосуються військового конфлікту на Донбасі. Тим не менше відомий український політолог і блогер Кирило Сазонов в ефірі «Громадського радіо» спрогнозував скільки ще будуть існувати так звані «ДНР» і «ЛНР». З початком російської агресії проти України спалахнула війна передбачень, стосувалися вони існування самої РФ, доводилося чути, що це початок неминучого кінця РФ при цьому експерти не дуже звертали увагу на самопроголошені республіки.
За словами політолога, сценаріїв існування самопроголошених республік дуже багато. Ми можемо сказати відверто, якщо санкції США запрацюють, Північний потік-2 буде заблокований, вже через рік у Росії будуть досить серйозні економічні проблеми, два-три роки – і вони стануть критичними. В той же час російська пропаганда дає свої результати і серед росіян все більше побутує думка: «Нам нема чого боятися: не жили добре, годі й починати». Російський народ готовий страждати, жити бідно, за картками, але заради величі імперії. Вони можуть протриматися два роки, можуть і п'ять, і десять. Так і з окупованими територіями. Вони можуть бути звільнені вже восени, навесні, але можуть в форматі Придністров'я проіснувати років вісім.
«Звільнення того ж Донецька при наявності там російських військ – це перший ешелон оборони, де в основному місцеві, другий – російські кадрові війська і третій – так звані загороджувальні загони, які будуть стріляти в спину тим, хто захоче бігти. Звільнюючи Донецьк, ми робимо відразу дві речі. Ми втрачаємо втричі більше наших бійців, ніж втрачає обороняючись противник. Це дуже багато. Це ціна, яку ми навряд чи можемо заплатити. Друге – мирне населення. До Донецька повертаються мирні люди. Якщо раніше було близько мільйона, зараз 300-500 тисяч. Уявляєте, при бомбардуванні Донецька, скільки населення буде жертвами? Більше 100 тисяч. Україна ніколи на це не піде тому тільки дипломатія і економічний тиск на Росію», – зазначив Сазонов.