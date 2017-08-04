Кирилл Сазонов: теперь Лепсам и Лолитам разрешат въезд в Украину и даже бесплатно отвезут из Борисполя в СИЗО

Как передает replyua.net, представители президентской партии в Верховной Раде нардепы БПП Артур Герасимов и Ирина Луценко подали в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение границы Украины. Сроки для одиночек, совершивших пересечение границы в первый раз, небольшие – до трех лет.
Как отметил у себя в Facebook украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов, это очень правильное предложение и инициатива. И дело не только в угрозах Михаила Саакашвили пробраться тайными тропами в Украине для мести, что, конечно же, ирония. Суть в другом, просто теперь всем этим российским деятелям шоу-бизнеса, засветившимся в Крыму, будет действительно страшно прорываться в Киев.
Всем российским певцам и певицам, которые поддерживают российскую агрессию и аннексию Крыма, отказа во въезде не будет, скорее наоборот. Их встретят и даже бесплатно отвезут из Борисполя в СИЗО. «Потом поменяем всяких Лепсов и Лолит на наших заложников. Ну, и прочих пропагандистов, приезжавших через Ростов в Донбасс тоже касается. В общем, так и хочется сказать «Ласкаво просимо». Золотой фонд обмена», – резюмировал блогер.