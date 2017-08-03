Кирилл Сазонов: в энергетической сфере США в противовес России выстраивают ось – Вашингтон, Варшава, Киев

Как бы не пытались российские и пророссийские эксперты рассказывать о том, что санкции США – это «комариный укус» для РФ, на самом деле это не так, потому что такой силы санкции вводятся впервые за последние три года. Россия ощутит удар в банковском секторе, потому что Москва теряет возможность получать так называемые «долгие кредиты», санкции фактически уничтожают энергетическую сферу РФ, это касается и «Северного потока-2» и других проектов в Европе, которые реализовывались вместе с «Газпромом». Об этом в эфире одного из украинских телеканалов отметил известный украинский блогер и политолог Кирилл Сазонов.
По его словам, отчасти США «отвоевывают» этот рынок для себя, что интересно попутно Украине и Польше. Политолог отметил, что в Европе нет единой позиции по поводу американских санкций, потому что в частности Германия и Австрия настроены на сотрудничество с Россией, потому что им очень интересен «Северный поток-2», потому что это и рабочие места, и доходы.
«В Москве хотят выстроить в противовес США ось в Европе, которая состоит из Москвы, Берлина и Парижа. США же не против выстроить ось Вашингтон, Варшава, Киев. Скорее всего США будут законодателями моды, а Европа должна будет идти в тренде», – отметил Кирилл Сазонов.