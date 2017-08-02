Кирилл Сазонов: когда Саакашвили выполнил свое политическое задание, он просто стал в Украине не нужен

Когда Саакашвили в последнее время генерирует какой-то текст, то он к логике не имеет никакого отношения. Если бы, как говорит Саакашвили, президент Украины Петр Порошенко хотел его выдать Грузии по каким-то договоренностям с Иванишвили, то «грузинского реформатора» не лишали бы украинского гражданства. Саакашвили бы спокойно задержали в Украине, экстрадировали Интерполу и передали бы в Грузию, а так Саакашвили дали возможность уехать и лишили возможности вернуться в Украину, спрашивается, как Украина его теперь может выдать. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов отметил украинский политолог, блоге Кирилл Сазонов.
Тем временем, находясь за океаном, Саакашвили заявил, что он планирует возвратиться в Украину, создав новую команду реформаторов, которую он же и возглавит. «Этот номер мы уже проходили. Можно уже сказать откровенно, что между Порошенко и Саакашвили были определенные договоренности. Президент Украины пригласил Саакашвили в страну не в качестве реформатора, политика, а в качестве торпеды. У него был определенный бэкграунд, какой-то опыт реформ в Грузии, он пользовался в Украине определенной популярностью», – отметил Сазонов. По его словам, Саакашвили боролся с политическими конкурентами – «мочил», когда было надо, Яценюка, Коломойского, ездил поддерживать Березенка на его округ во время выборов.
Политолог отмечает, что, когда Саакашвили выполнил все политические задания, он в Украине просто стал не нужен. Есть информация, что ему предлагалось отправиться послом в Нидерланды, где проживает его семья, но, видимо, для Саакашвили это очень мелко, ведь ему хотелось быть в центре эпатажа и иметь намного больше влияния.