Кирилл Сазонов: с Ryanair еще не все потеряно, ведь мы им нужны не меньше, чем они нам

Хорошо известный в мире авиаперевозчик Ryanair не нашел места в плотном авиа-бизнесе Украины из-за некачественных переговоров министра инфраструктуры Владимира Омеляна. С таким названием вчера вышла статья РБК-Украина. Как пишет в своем блоге известный украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов, журналисты разложили все по полочках и таки действительно видна недоработка Омеляна.
По словам Сазонова, Украина, как страна с перспективой очень интересна лоу-костерам, мы обречены на дружбу. Жаль, что вот так сразу сейчас не получилось и дело тут не в МАУ и не в «Борисполе», хотя у них серьезные лоббисты. Украина и транснациональные компании сейчас проверяют друг друга на прочность. «Они нам нужны? Конечно. Не в качестве конфетки, а в качестве варианта развития Украины для туристов. То есть после появления нормальных курортов, а не этих мрачных Заток, казино – ведь услуга ЮВТ Путину уже потеряла смысл», – написал политолог.
Он отмечает, что нужно немного расшевелить правительство и депутатов – будет работать целая сфера. Стране нужны лоу-косты и туристы и мы им нужны – как интересный сегмент рынка и мы можем работать с взаимной выгодой. Ключевое слово тут «взаимной», то есть «Украина не собирается ободрать Ryanair, как липку, но и кормом тоже не будет».