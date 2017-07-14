Кирилл Сазонов: с Добкиным у «зрадофилов» получился полный провал

Популярный в Украине блогер и политолог Кирилл Сазонов у себя в Facebook пишет о том, что тотальная «зрада» во время процесса по экс-регионалу, нардепу от «Оппозиционного блока» Михаилу Добкину приобрела форму откровенной клоунады, потому что одно дело врать и думать, что твое вранье спустя некоторое время просто забудут, а другое дело врать и через пять минут знать, что твоя «зрада» не подтвердится.
По словам блогера, по Добкину все выглядело в четкой последовательности. Сначала были слышны крики: это договорняк! Согласие на арест не дадут! Зрада! Потом: дали согласие на арест? Депутаты хотят отделаться всего одним! Они кидают народу кость! Хотят отмазаться за пять прошлых голосований! Зрада! Добкин сбежит – ему дали время! Зрада! Добкина отпустит суд, это договорняк! Зрада!
Кирилл Сазонов отмечает, что по всей видимости, те, кто кричал о «зраде» очень верил в то, что настоящая зрада таки случится, а те, кто больше всего кричал об этом выдут самыми честными и неподкупными. «Дорогие «зрадофилы». Просто теоретически может что-то произойти, чтобы вы хотя бы хмуро улыбнулись и пробурчали что-то типа «Ну, не супер, но сойдет...», – резюмировал Сазонов.