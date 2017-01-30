Сазонов: «закон Савченко» нужен не Украине, он нужен Кремлю

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что на днях начался суд над «александрийским маньяком». Он замучал и убил четверых детей, уже после того, как досрочно вышел на свободу по закону Надежды Савченко, который продвигала партия «Батькивщина».
«Я помню, как доказывал его полезность нардеп Сергей Власенко, а, если брать общую статистику только по смертям, то освобожденные по «закону Савченко» за год убили 55 человек. Надя, большое спасибо за закон. Юлия Владимировна где-то на днях заявила, что не отвечает за других, а только за себя, но все равно тоже спасибо за закон от первого номера в вашем партийном списке. Мы же понимаем, как нужен Москве этот криминальный всплеск», – написал Кирилл Сазонов.
Вчера на вопрос журналистов о том, почему фракция «Батькивщина» активно лоббировала «закон Савченко» нардеп Андрей Кожемякин ответил, что сыграла роль эмоциональная составляющая, поэтому закон, на самом деле, никто подробно не изучал. Сама же Надежда Савченко, услышав вопрос о законе своего имени лаконично отвечает – без комментариев.