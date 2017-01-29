Блогер объяснил, почему лгут те, кто блокирует поезда с углем

Украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что у нардепа, борца с поездами с углем Семена Семенченко объявился неожиданный единомышленник – известный украиноненавистник и, по совместительству, кремлевская шестерка Анатолий Шарий, который с красным лицом и трясущимися руками на протяжении 15 минут в своем блоге талдычил аргументы Семенченко целому миллиону своих ватных подписчиков. Он и видео, собственно, так назвал: «Кровавый уголек за кровавые денежки».
«Главный аргумент Шария полностью совпадает с идеями Семенченко – деньги за донбасский уголь идут на оплату террористов. И это несмотря на то, что он уже тысячу раз был официально опровергнут – никакие деньги за уголь в ЛДНР не поступают! Шахты зарегистрированы на контролируемой территории, и все финансовые операции происходят здесь. Даже зарплату шахтеры вынуждены приезжать получать на украинской стороне линии разграничения», – написал Кирилл Сазонов.
По его словам, если же просмотреть блог Шария и послушать байки его единомышленников, то напрашивается один вывод: у инициаторов блокады и Шария, вполне вероятно, общие заказчики с Кремля.