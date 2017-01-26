Сазонов о приглашении на российское ТВ: они правда хотят нас услышать, или им нужен клоун для подтанцовки?

Известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook поделился историей о том, как российские журналисты снова приглашали его стать гостем их «незаангажированного» ток-шоу.
По словам Кирилла Сазонова, в очередной раз раздался телефонный звонок, опять звонили из Москвы, звали в эфир, сулили оплату дороги, гостиницы и щедрые командировочные. «Вообще эта фишка происходит раз в неделю. Видимо, мои отказы без мата они трактуют как «можно попробовать уговорить». Девушка говорит – мы запускаем совершенно новое политическое ток-шоу и очень хотели бы услышать не лояльных экспертов, а тех, кто выступает за Украину и против России. Мы готовы вас слушать», – написал блогер.
Свой отказ принять участие в российской передаче Сазонов объяснил тем, что невозможно сложить у себя в голове войну и дискуссию в эфире. «Вражеское государство – я не могу найти причин, чтобы с вами что-то обсуждать в теплой студии, когда мои друзья сидят с автоматами в холодном блиндаже. Зачем они звонят, не могу понять? Они, правда, хотят нас услышать или им нужен клоун для подтанцовки?», – задается вопросом блогер.