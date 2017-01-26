Сазонов: свободный рынок земли – единственный способ побороть земельные махинации

Известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал новость о об очередном попавшемся на горячем коррупционере, которым оказался первый заместитель мэра Ужгорода Иштван Цап. Чиновника уличили в вымогательстве 40 тысяч гривен у местного бизнесмена за разрешение приватизации земли.
По словам Кирилла Сазонова, исходя из того, что последнее время происходит в стране, Генпрокурор Украины Юрий Луценко может вообще не спать, а круглосуточно ловить чиновников на земельных махинациях. Министр МВД Украины Арсен Аваков может создать специальную рабочую группу по этому вопросу и тоже работать круглые сутки. «Вместе они поймают многих, но проблему это не решит. Пока земля не станет просто товаром, который можно просто купить, пока ее будут выделять и отводить «большие люди» - мы обречены на коррупцию и схемы», – отметил блогер.
Сазонов подчеркивает, что правоохранители не спасут, потому что они работают с последствиями, а причина – исключительно в компетенции Верховной Рады, которая одним своим решением о свободном рынке земли может предотвратить огромные схемы и земельные махинации.