Сазонов: пока чиновники спорят о стене на границе со страной-агрессором время уходит

Известный украинский блогер Кирилл Сазонов пишет о том, что пока ведутся дискуссии о том, стоит или нет строить стену на границе с оккупированной частью Донбасса, не должно возникать вопросов о том, чтобы продолжить строительство стены на границе с РФ в Харьковской и Сумской областях. Непреодолимых препятствий в XXІ веке не существует, но даже самое маленькое препятствие может помочь противнику выиграть время, что есть самым важным во время войны.
По словам Кирилла Сазонова, несмотря на зонтик НАТО, страны Балтии и Скандинавии активно занимаются строительством укреплений.
«Поэтому в Украине могут вестись дискуссии только по тому поводу, как можно качественнее построить стену и чем заполнить глубокий ров – патриотично настроенными крокодилами или концентрированной кислотой. У нас же пока все наоборот, чиновники спорят есть деньги на строительство или нет, а потом умные эксперты подкидываю идеи о том, что это все пустая трата денег, лучше их направить на пенсии стипендии, зарплаты. Все это хорошо, только вот, как бы не пришлось принимать нежданных гостей, после которых уже будет не до пенсий», – отметил Кирилл Сазонов.