Сазонов: Лещенко не смог устоять и не поехать на завтрак к Пинчуку, ведь глупо обидеть руку кормящего

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что Народный депутат и счастливый обладатель роскошной квартиры в центре Киева Сергей Лещенко не отказал себе в удовольствии съездить в Давос на завтрак к миллиардеру Виктору Пинчуку.
По словам блогера, Сергея Лещенко где-то даже можно понять. «Обидеть руку кормящего до окончания ремонта в 200-метровой квартире это глупо, а репутационные потери Сергею Лещенко уже не грозят – терять практически нечего. Так что с точки зрения морали я без претензий, но сегодня все-таки сессионный день в Верховной Раде. После почти трех недель каникул можно поработать четыре дня без выходных?», – задается вопросом Кирилл Сазонов.
Напомним, нардеп Сергей Лещенко опять оказался в центре скандала, когда НАЗК заинтересовалось проверкой получения Лещенком гонорара в сумме 9 тысяч гривен за проведение лекции в Киево-Могилянской академии. Лещенко уже успел заявить о том, что это ответ администрации президента на его журналистике расследования.