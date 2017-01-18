Сазонов: За все время независимости у Украины появился реальный шанс стать энергонезависимой

Известный украинский блогер Кирилл Сазонов в своем блоге пишет о том, что Украине уже давно пора отойти от той практики, когда мы спонсируем другие государства, покупая у них газ, ежегодно выделяя с госбюджета 20 миллиардов долларов. По мнению блогера, только использовав те разведанные, которые уже есть в Украине, можно обеспечить страну газом и нефтью на ближайшие 80 лет.
По словам Кирилла Сазонова, правительство разработало новую Энергетическую стратегию Украины до 2035 года, но пока еще нет четких цифр, которые бы давали повод точно гарантировать, что «лед тронулся». Блогер подчеркивает, что без привлечения мощных инвесторов не обойтись. Потому что только по добыче нефти и производству нефтепродуктов в нужных Украине объемах необходимо 14 миллиардов и еще два на реконструкцию заводов. Финансы в нефтегазовую отрасль необходимы в сумме 20 миллиардов. При этом блогер подчеркивает, что выделение выше перечисленных сумм вполне оправдано, ведь в течение пяти лет Украина получит 50 миллиардов прибыли, что будет дополнительными процентами к ВВП и конечно сотни новых рабочих мест.
«Нефтеперерабатывающая отрасль имеет все шансы стать куда мощнее, чем аграрный сектор, на котором строится экономика страны сегодня», – подытожил Кирилл Сазонов.