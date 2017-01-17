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Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Сазонов: прекратите пугать политиков досрочными выборами

Сазонов: прекратите пугать политиков досрочными выборами
Известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что своими разговорами вокруг возможности досрочных выборов политики вредят не столько рядовым украинцам сколько себе.

«Все дело в психологии, не нашей, а политиков. Весь прошлый год нам сулили досрочные выборы, этот начинается с тех же песен и политики учитывают эту возможность. То есть хотят быть добрыми и щедрыми. О принятии непопулярных решений, которые дадут эффект через несколько лет, речи быть не может. Между перспективой для государства и своим рейтингом первое выбирают единицы, а чтобы понравиться людям нужно раздавать деньги через компенсации тарифов, через повышение соцвыплат», – написал Сазонов.

По его словам, чтобы найти деньги приходится их «выжимать» из бизнеса, который местами не выдержит и исчезнет. В долгоиграющей перспективе картина будет все хуже, а денег все меньше, но в ситуации «выборы скоро» большинство политиков думают только о дне сегодняшнем, поэтому нужно как можно быстрее прекратить все истерии о каких-то выборах и дать возможность провести реальные долгосрочные реформы.
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