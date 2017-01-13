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Порошенко протянул руку дружбы, а в ответ услышал на ломаном украинском – «барыга»

Порошенко протянул руку дружбы, а в ответ услышал на ломаном украинском – «барыга»
Именно такой короткой фразой можно описать партнерские отношение президента Украины Петра Порошенко и грузинского «реформатора», экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Вчерашнее заочное обменивание «любезностями» Порошенко и Саакашвили в очередной раз подтвердило старую истину, что преданными бывают только собаки, а люди всегда могут предать в самый неподходящий для тебя момент. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер Кирилл Сазонов.

По его словам, заочной перепалкой президента и грузинского революционера можно наслаждаться часами. Прибыв в Одессу для представления нового губернатора Одесской области Петр Порошенко публично признал, что его, когда-то верный друг и надежный губернатор Саакашвили, все, что можно провалил, вместо продуктивной работы занимался самопиаром, публичной поркой нерадивых чиновников, а на деле «и палец об палец не ударил».

Блогер отмечает, что пока Саакашвили был верен президенту, никакой критики в адрес экс-губернатора Одещины с Банковой не поступало, когда же Саакашвили решил развернуться на 180 градусов к Порошенко пришло прозрение. На будущее Петру Порошенко следует осознать, что люди не собаки и верность не их конек, поэтому рано или поздно начинают смотреть на хозяина, не как на подателя еды, а уже как на альтернативное блюдо.
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