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Сазонов: Москва предсказуемо похоронила Минск и в ход опять пошла артиллерия

Сазонов: Москва предсказуемо похоронила Минск и в ход опять пошла артиллерия
Известный украинский блогер Кирилл Сазонов в своем блоге снова подымает проблему невыполнения Кремлем минских договоренностей. 24 декабря стало той датой, после которой стало очевидно, что Минска не существует, несмотря на публичные заявления боевиков о прекращении огня, в связи с новогодними праздниками, опять начались артобстрелы по всех направлениях.

По словам Кирилла Сазонова, разве можно назвать прекращением огня, если в ход идет буквально все оружие, что есть на Донбассе: артиллерия калибра 122-миллиметра, 120-ти и 82-миллимитровые минометы, снайперский обстрел, «молчат» разве что «Грады».

«Не лучше ситуация с обменом пленными. Москве совсем не нужны те боевики, которые оказались в плену ВСУ, им куда интереснее удерживать украинских военнослужащих и выторговывать для себя политические преференции в Украины. Опять-таки, после 24 декабря боевики, играя судьбами людей, начали заявлять, что не помнят точного количества пленных», – отметил блогер.

Сазонов подчеркивает, что на самом деле нет никаких минских договоренностей, есть только санкции и экономический кризис, которые немного сдерживают Россию. «Нужно наконец-то уже признать реальную картину, закрыть Минск и попробовать найти выход в новом формате, возможно с новыми участниками переговорного процесса», – резюмировал блогер.
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