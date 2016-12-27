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Сазонов: цитатник грустной лошади из российского МИДа мог бы пригодиться

Сазонов: цитатник грустной лошади из российского МИДа мог бы пригодиться
Кирилл Сазонов на своей странице в Фейсбуке пишет о странной логике стран Европейского союза, не желающих предоставлять безвизовый режим Украине, однако раздающих направо и налево виды на жительства и статусы беженцев выходцам из мусульманских стран, - передает replyua.net.

Сазонов сообщает: «Подозреваемый в теракте на берлинской рождественской ярмарке из Германии сбежал через Францию. А застрелили его представители полиции при оказании сопротивления аресту уже в Италии». Журналист продолжает: «А в чем проблема? Сел в Германии на поезд, вышел во Франции, а потом сел на другой поезд, и через несколько часов оказался в Италии. Ну, он же реальный террорист, приехал в Германию и попросил убежища – как же такому «безвиз» не дать? А Украине давать не хотят... Страшно им. А что - кто-то слышал про украинских террористов? Где этот цитатник российской грустной лошади из МИДа? Хотел освежить кое-что в памяти».

Как сообщалось ранее, подозреваемый в теракте выходец Туниса был застрелен в пригороде Милана. Тот факт, что он за трое суток побывал в трех странах вызвал всплеск протестов среди крайне правых политических сил в странах ЕС – они требуют закрыть границы, чтобы не допускать таких ситуаций.
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