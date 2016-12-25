Кирилл Сазонов: 26 декабря – великий праздник всех независимых государств

Известный украинский блогер считает, что 26 декабря заслуживает красной отметки в календаре, ведь в этот день в 1991 году официально был распущен Союз Советских Социалистических Республик.
По словам Кирилла Сазонова, СССР – это было не государство, а чудовище, которое постоянно готовилось к войне и могло уничтожить весь мир, но не могло даже нормально прокормить своих граждан. «Концлагеря в СССР появились раньше, чем у Адольфа Гитлера в его фашисткой Германии, преступлений против собственного народа власти Союза совершили столько, что логики тут вообще нет. Ну, и агрессивные действия в других странах, подавление восстаний в Европе – это тоже преступления. Монстр подох, не выдержав конкуренции с цивилизованным миром, отравился собственным ядом. Отличный повод для праздника», – написал Кирилл Сазонов в Facebook.
Отметим, что четверть века назад закончилась история СССР, когда свое президентское кресло оставил Михаил Горбачев, озвучив свою позицию в прямом эфире. Горбачев выполнил лишь формальные действия, поскольку СССР начал активно рушиться уже 1985 году, когда началась «перестройка».