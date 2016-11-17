валюта
СпецтемаНа заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Сазонов: главное, потратить деньги с умом

Сазонов: главное, потратить деньги с умом
Государственный банк Германии KfW предоставит двадцать миллионов евро Украине на решение проблем с жильем для внутренних переселенцев, и речь идет не о кредите, а о гранте.

Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Кирилл Сазонов. По словам политолога, это очень хорошая новость, но теперь главное – потратить эти деньги с умом. «На эти деньги можно купить небольшой участок земли, подвести все необходимые коммуникации и дать возможность переселенцам построить собственное жилье. Если речь идет о заброшенных поселках, то к ним можно провести дорогу, но в этом случае возникнет другая проблема – дефицит рабочих мест», пишет Сазонов.

Политолог считает, что также можно купить квартиры у застройщиков, которые он не мог продать в течение долгого времени. По мнению политолога, тут высвечивается сразу двойная выгода, но это очень сложное дело. «Это большое дело и большие риски, сложный вопрос и очень сложное решение, и теперь, когда Украина получит деньги для переселенцев, с Министерства глаз спускать нельзя», уверен Сазонов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Украинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
16 ноя 2016
21469

Експерт про відмову Росії від Римського статуту: у Кремлі істерика

Реакція Кремля на визнання Міжнародним кримінальним судом дій Росії у Криму та на Донбасі агресією була практично блискавичною – Путін заявив про відмову від ратифікації Римського статуту. Чи

16 ноя 2016
14525

Кличко и компания отобрали у аккордеониста «регионалов» пляж на берегу Днепра

Члены земельной комиссии при Киевсовете поддержали решение за то, чтобы вернуть в общее пользование жителям столицы пляж, арендованный экс-нардепом от «Партии регионов» Яном Табачником.


Свежие новости

Сазонов: главное, потратить деньги с умом

Есть ли связь между выигрышем Трампа и девальвацией гривны

Виталий Портников: УПЦ Московского патриархата полностью контролируется олигархами

Большинство граждан Украины выступают против демонтажа памятников Ленину

Владимир Огрызко назвал главную политическую ошибку Евросоюза

Сазонов: у Тимошенко была пауза после оплеухи Ляшко, но потом оказалось, что Порошенко спустил на Юлю всех собак

У ВРУ застерігають про масові подання щодо зняття недоторканності

Кремль вновь проводит военные учения возле границы с Украиной

У Брэда Питта уже новая возлюбленная

Хто стане наступним керівником Нацполіції? - Аваков

Поедем по-новому: Рада дала зеленый свет Дорожному фонду

Это «классно» - реакция Банковой на закрытие Ex.ua

Лукашенко посоветовал россиянам успокоиться в связи с победой Трампа

Кілька депутатів будуть відповідати перед законом за приховування змін у майновому стані

Лукашенко ответил Украине по «резолюции»

Лукашенко рассказал, какую проблему его стране принесла война в Украине

Луценко каже, що Новинського "кришують"

Эксперт: в Украине будет еще одна волна инфляции из-за повышения тарифов

Минулого тижня в зоні АТО кількість обстрілів зросла на 150% - Хуг

Эксперт: Украина будет идти в Европу больше 20 лет

 Новости за день