Сазонов: главное, потратить деньги с умом

Государственный банк Германии KfW предоставит двадцать миллионов евро Украине на решение проблем с жильем для внутренних переселенцев, и речь идет не о кредите, а о гранте.
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Кирилл Сазонов. По словам политолога, это очень хорошая новость, но теперь главное – потратить эти деньги с умом. «На эти деньги можно купить небольшой участок земли, подвести все необходимые коммуникации и дать возможность переселенцам построить собственное жилье. Если речь идет о заброшенных поселках, то к ним можно провести дорогу, но в этом случае возникнет другая проблема – дефицит рабочих мест», пишет Сазонов.
Политолог считает, что также можно купить квартиры у застройщиков, которые он не мог продать в течение долгого времени. По мнению политолога, тут высвечивается сразу двойная выгода, но это очень сложное дело. «Это большое дело и большие риски, сложный вопрос и очень сложное решение, и теперь, когда Украина получит деньги для переселенцев, с Министерства глаз спускать нельзя», уверен Сазонов.
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