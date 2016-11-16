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Кирилл Сазонов определил главный приоритет Кремля

Кирилл Сазонов определил главный приоритет Кремля
В Кремле в эти дни откровенно ликуют, так как результаты состоявшихся выборов в США, Молдове и Болгарии явно в интересах Путина. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге для Обозревателя пишет политолог Кирилл Сазонов. После произошедшей перезагрузки политических сил Россия получила определенную надежду для реализации своего основного приоритета – полной ликвидации украинского государства.

Сазонов отмечает, что некоторые украинские политики считают необходимым «примирение с учетом интересов России». Звучат даже предложения пообещать Путину, что Киев не будет вступать в НАТО, и что на украинской территории не будет размещения американских баз с системой ПРО. А взамен этого Кремль, мол, прекратит воевать с Украиной. Кроме того, приходится слышать, что на самом деле кремлевские власти не такие уже и плохие, просто Киев напугал их своим стремлением вовсю заняться евроатлантической интеграцией, в связи с чем не было другого выхода, кроме как захватить часть украинской территории и убить не один десяток тысяч граждан Украины. Но, на самом деле, вся проблема не в НАТО и не в ПРО. Просто Кремль никак не может смириться с существованием такого отдельного и независимого государства, как Украины.

В такой ситуации, делает вывод эксперт, для Киева важным заданием сейчас является заручиться поддержкой стран Запада, а также приложить максимум усилий, чтобы в Европе поняли, что дружба с Украиной для них более выгодна, чем умиротворение Путина и смягчение санкций. Лучше, что может предложить Украина европейским партнерам - инвестиции, процветающий рынок, перспективу сотрудничества в энергетической отрасли и добычу полезных ископаемых. Но не нужно забывать о приоритете европейских ценностей – потеря лица для западных политиков просто недопустима.
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15 ноя 2016
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На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

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