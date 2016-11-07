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Отставка Саакашвили – не самая большая потеря для Украины - Кирилл Сазонов

Отставка Саакашвили – не самая большая потеря для Украины - Кирилл Сазонов
Отставку Михаила Саакашвили с должности губернатора Одесской области уже давно стоило ожидать. Как сообщает replyua.net, такую точку зрения на своей странице в социальной сети Facebook выразил блогер Кирилл Сазонов. По его убеждению, пребывание в одно и то же время во встречных поездах – нереально, - то есть, подвергать критике власть и оставаться ее частью. Особенно, если речь идет не об избранном представителе, имеющему по умолчанию легитимные полномочия и большую свободу действий, а о ставленнике главы государства.

К тому же, Сазонов считает, что в регионе смена губернатора замечена ее будет, поскольку больших усилий на своей должности бывший президент Грузии не прикладывал и не так уже много времени проводил на рабочем месте. В гораздо большей мере он боролся с явлениями коррупции в прямых эфирах главных телевизионных каналов страны, а также был организатором антикоррупционных форумов. Все это больше напоминает игру в большую политику. А сейчас, продолжил блогер, у Саакашвили больше времени будет для такой деятельности, правда, если у него будут спонсоры и когда он перестанет получать заработную плату благодаря украинским налогоплательщикам. В целом, уже давно высокая должность сильно мешала политической деятельности Саакашвили, так как нужно было не только обращаться к обществу с определенными заявлениями, но и показать хотя бы какие-то результаты своих действий. А как раз серьезных результатов экс-губернатору Одесской области не удалось добиться, особенно, это касается качества дорог, борьбы с коррупцией и недавнего скандала с полицией и прокуратурой.

Кирилл Сазонов уверен, что истинными реформаторами Грузии были Каха Бенукидзе, Джордж Сорос и США. Михаил Саакашвили был просто их партнером, при этом, он не сильно вникал в сложные задачи.


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Важное за день
06 ноя 2016
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