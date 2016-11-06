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Сазонов: есть такие люди с которыми нельзя нормально, их сразу надо бить - иначе врут просто невероятно

Сазонов: есть такие люди с которыми нельзя нормально, их сразу надо бить - иначе врут просто невероятно
Кирилл Сазонов прокомментировал на своей странице в Facebook сегодняшнее заявление Дмитрия Медведева о том, что отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки сейчас «ниже плинтуса», из-за Украины и Администрация Обамы - об этом передает replyua.net.

Блогер сообщает: «Это прекрасно. То есть виноват Обама и Украина. Не Россия, которая оккупировала Крым и Донбасс, а Украина. Не Кремль, давший команду обстреливать мирные города в Украине и бомбить детей в Сирии, а администрация Обамы». Сазонов отмечает, что «этот человек умеет расставить правильные связи между причиной и следствием». Сазонов сообщает: «Я читаю это и вспоминаю своего друга, который после армии пошел работать опером в Горловке. Он как-то сказал мне, после очередных упреков: «Много можно про нас говорить плохого, но есть такие люди с которыми нельзя нормально. Их сразу надо бить - иначе врут просто невероятно, логика против них не работает...». Сазонов подчеркивает: «А в Европе так нельзя. В общем, намучаются еще следователи в гаагском международном суде с Дмитрием Анатольевичем…».

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