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Сазонов: В Україні досі є ті, хто, незважаючи на війну, палко хоче до Митного союзу

Сазонов: В Україні досі є ті, хто, незважаючи на війну, палко хоче до Митного союзу
Результати останнього соцопитування на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту здатні викликати шок навіть у читача з дуже міцними нервами. Близько 51% українців хочуть вступу України в ЄС і це не повинно нікого здивувати. Лякає інше, згідно того ж опитування 19% українців підтримують вступ України в Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану. Про це у своєму блозі пише український блогер Кирило Сазонов, передає replyua.net.

За словами блогера, виходить, що кожен п'ятий дивиться в сторону Росії. Причому ці люди не сконцентровані виключно на територіях, що залишилися Донбасу, як хотілося б деяким вірити. Звичайно, на Сході їх більше, на Заході менше, але співвідношення цілком плавне. Кирило Сазонов наголошує на тому, що міркування проросійських людей після двох років війни важко пояснити. «Що ще повинен зробити Путін, щоб ці 19% прийшли до тями і усвідомили, що «за поребриком» не потенційні партнери по бізнесу, а лютий і нещадний ворог. Страшний брат, а не старший. Може, російські війська повинні окупувати частину української території, щоб до прихильників Митного союзу дійшла реальна картина?», – написав блогер.

На його думку, кожен п'ятий – це серйозна цифра. З точки зору вченого цей феномен являє науковий інтерес – довести можливість жити не вмикаючи мозок пахне Нобелівською премією. Перед адекватними українцями стоїть нелегке завдання більш практичного характеру, а саме – що робити з цими проросійськими співвітчизниками? Вчити? Перевиховувати? Допомогти зібрати речі і купити квиток до Москви за бюджетний рахунок? «Знаю одне, якщо довго спокійно дивитися на вогонь, то можна втратити квартиру», – резюмував Кирило Сазонов.

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