Сазонов: США ламають сценарій Москви

Загрузнувши вчора в дискусіях про підвищення мінімальної зарплати українці пропустили дуже важливу подію. У Вашингтоні відбулася зустріч Арсенія Яценюка з Джозефом Байденом, за підсумками якої можна говорити про те, що Америка ламає російський сценарій Мінська. І це, наголошує блогер Кирило Сазонов, набагато важливіше, ніж дискусії про «мінімалку». Тому що, якщо Донбас з особливим статусом і виборами за кремлівським сценарієм втиснуть зараз в Україну – завалиться вся економіка. Не виключено, що разом з незалежністю. І отримаємо ми парад суверенітетів і феодальні війни. Тому що будь-яка регіональна еліта захоче отримати ті ж права, гроші і приватну армію, цитує Сазонова replyua.net.
«Спроби прив'язати санкції до виконання Україною політичної частини Мінських угод це маніпуляція. Немає ніякого логічного зв'язку. Росія агресор? Окупувала Донбас і Крим? Ось за це і отримала санкції. Прибере окупаційні війська, визнає провину і заплатить за збитки – можна говорити про скасування. Значить, урок пішов на користь. Все дуже просто і особливий статус Донбасу, народна міліція з амністованих бойовиків або захищене фінансування регіону з українського бюджету тут взагалі за дужками, як внутрішня українська справа. А санкції прив'язані виключно до агресії», – зазначив Кирило Сазонов.
За його словами, загальну картину об'єднує не логіка або формальні європейські цінності, а інтереси ключових гравців. Чого ж вони хочуть? З Україною все просто – нам потрібно припинення агресії, але платити за це незалежністю ми не будемо. Росія хоче зняти санкції, але поки не готова повернути території Києву. Вона хоче зберегти Донбас під своїм неофіційним контролем, керуючи Україною за допомогою цього важеля. Крим повертати поки не хоче взагалі.
Німеччина і Франція теж хочуть зняти санкції в інтересах свого бізнесу. Можлива втрата Україною реальної незалежності їх не надто турбує – вистачає своїх проблем, та й Сирія ще з натовпами мігрантів. Тому вони і викручують руки Україні, наполягаючи на якнайшвидшому формальному закритті конфлікту. Готові навіть заплющити очі на вибори під дулами автоматів і без українського контролю над кордоном. Тому що результати стануть вже виключно українською проблемою, а ЄС спокійно вмиє руки. І ми бачимо, як останнім часом українське зовнішньополітичне відомство потроху прогинається під ці вимоги. Мабуть, єдиною лінією української оборони стала принципова позиція депутатів Верховної Ради, які не збираються голосувати за капітуляцію навіть на прохання ЄС.
«У цій ситуації позиція Америки за підсумками розмови мала для нас принципове значення. Тому що без впливового союзника відстоювати українські інтереси проти ситуативних збігів позицій Кремля, Берліна і Парижа практично неможливо. І можна сказати, що необхідну підтримку Україна отримала. І Німеччина з Францією потрібний сигнал – теж отримали. Американська сторона підтримує позицію, що перший і основний етап Мінського процесу – етап безпеки. Росія повинна забратися з української території. Перше – це зупинення вогню. Цього так і немає. Друге – це відведення військ і важкого озброєння. Третє – це повернення контролю над українським кордоном. Це три позиції, які є частиною «Мінська». І треба домагатися, щоб Росія їх виконувала. Так Яценюк прокоментував підсумки зустрічі. І поки ці умови не будуть виконані – ні про яке зняття санкцій мови бути не може. При цьому мова йшла не тільки про Донбас, а й про Крим, що для України є принциповим моментом. Ну, а оскільки РФ не поспішає виконувати ці вимоги – ми ще почекаємо. Час працює на Україну», – зазначив блогер.
На його переконання, за підсумками зустрічі можна зробити один важливий висновок. США не підтримали бажання низки європейських політиків вирішити конфлікт на Донбасі за рахунок України. І якщо ми правильно скористаємося цією підтримкою, то спроба терміново повернути Донбас за кремлівським сценарієм, провівши вибори до відновлення контролю над кордоном і роззброєння бойовиків, буде провалена. Україні не потрібні вибори в Донбасі. І повернення Донбасу терміново за будь-якої ціни теж не потрібно. Просто тому що ціна ця – існування самої України, як незалежної держави. У Білому домі це теж прекрасно розуміють. І їм якраз дуже важливо збереження незалежної, сильної і демократичної України, як свого союзника в Європі. Це на сьогодні наш головний зовнішньополітичний козир.
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