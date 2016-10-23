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Сазонов: Гонтарева решила объявить войну депутатам, требующим ее отставки

Сазонов: Гонтарева решила объявить войну депутатам, требующим ее отставки
В ответ на попытку депутатов Верховной Рады добиться от Президента отставки главы НБУ Валерии Гонтаревой ее бывшие партнеры из компании ICU наняли команду пиарщиков и начали кампанию против оппонентов главы Нацбанка. По мнению блогера Кирилла Сазонова, слишком уж долго «Гонтарева и Ко» игнорировали наезды политиков и СМИ, делая вид, что их это не задевает. Теперь пойдет «ответка», цитирует блогера replyua.net.

«Как по мне – вполне вменяемый план защиты. Большой заговор мутных банкиров и рука Москвы за ними, управляющая «черными пиарщиками» с целью дестабилизации ситуации на валютном рынке. Гонтаревой нужно все это рассказывать в эфирах, интервью и комментариях СМИ. Не знаю, к какой фирме ICU обратилась с этим заказом (кому-то улыбнулась жизнь), но я бы посоветовал ребятам заранее подготовить ответы на самое примитивное и оттого понятное массам обвинение – почему гривна просела втрое, а качать этот вопрос с пострадавшими обладателями валютных кредитов можно очень мощно. И объяснения должны быть простыми и убедительными», – прокомментировал Сазонов.

Еще одно слабое место в защите Гонтаревой – внутренняя ситуация в Нацбанке. Да, первые лица привязаны к ней намертво, но основная масса клерков среднего звена ее не любит. Просто потому что их увольняют и продолжат увольнять. Сокращение, аутсорсинг, все эти вещи. А в НБУ люди работали семьями и иногда поколениями. И чтобы подгадить начальству информацию обо всех процессах будут очень активно сливать. Даже не за деньги – просто назло. В принципе, заметно, что уже сливают – и появление в новостях таких кейсов по пиару лучшее тому доказательство, считает блогер.

Мое отношение к ситуации двоякое. С одной стороны я не считаю Гонтареву лучшим или просто хорошим главой НБУ. И по ее окружению столько вопросов, что проще всех уволить сразу, чем держать. С другой – сидеть на одном гектаре с Тарутой или выступать на одной стороне с Тимошенко тоже глупо. Эти явно не за Украину играют. В общем, в сериале «Чужой против Хищника» я остаюсь в роли счастливого зрителя и комментатора», – резюмировал Кирилл Сазонов.

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