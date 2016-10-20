Сазонов розповів, як завдяки сміттю найефективніший мер виявився найбезпораднішим

Як передає replyua.net, за совами класика, є речі, які не можуть існувати окремо, вони просто зобов'язані бути разом. Наприклад, коньяк і лимон. Схоже, що скоро такий же сильної зв'язкою стане між Львовом і сміттям. Рекламна кампанія, яку проводять львівська влада, успішно проходить практично в усіх регіонах України. Це вже справжні гастролі. Про це на своїй сторінці в Facebook пише блогер Кирило Сазонов.
За його словами, львівський сміття побувало у Дніпропетровській та Київській областях, під Хмельницьким і навіть Миколаєвом. Його блокували в Запоріжжі, а якби не АТО, машини з львівськими номерами і характерним вантажем напевно можна було б зустріти під Донецьком чи Луганськом. З Канева Черкаської області повідомляють, що львівське сміття виявили в Черкаській області. Напередодні фура з львівськими номерами скинула відходи на міському звалищі Канева. Влада міста побоюється, що це була пробна партія і чекають нового візиту вже в інших масштабах.
«Місця, де люди зіткнулися з такими сумнівними подарунками, можна перераховувати довго. Наприклад, в селі Овруцького району Житомирської області жителі виявили несанкціоноване звалище. Викликали представників влади, попорпалися в смітті і вийшов натуральний анекдот. Серед документів, які селяни виявили в смітті, лист депутата Євгена Добродомова меру Львова Андрію Садовому. Також знайдені рішення львівського суду, залишки упаковок львівських поштових відправлень. Також імовірно львівське сміття було знайдено поблизу села Гайове Ківерцівського району Волинської області. Повідомляється, що «серед сміття є чеки зі львівських магазинів», а також упаковка з McDonald's. Таких повідомлень маса. Так в прес-службі Славутської районної держадміністрації повідомили, що в селі Берездів Хмельницької області місцеві жителі виявили на звалищі біля 20 тонн львівського сміття. І на Решетилівському звалищі 5 жовтня таємно розвантажили фури з львівським сміттям, говорить голова Полтавської облради Олександр Біленький. А поблизу міста Погребище на Вінниччині «гастролерів» місцеві жителі змогли затримати до прибуття влади. Можна перераховувати і далі, але в повідомленнях змінюються лише назви регіонів і населених пунктів», – розповів Сазонов.
Про пригоди львівського сміття можна вже не анекдоти складати, а ставити гумористичні п'єси. Але по суті картина швидше сумна, ніж весела. Пан Садовий, з якого довго і ретельно ліпили образ найефективного мера України, не може впоратися з цією проблемою. Більш того – навіть не хоче цим займатися. Замість будівництва сміттєпереробного заводу, когенераційних установок на звалищного газу та інших європейських рішень, Садовий і його соратники по партії йдуть в риторику. Мер хороший. В країні все погано. Тарифи не дозволяють нормально утилізувати і переробляти сміття.
«Взагалі-то з тарифами все дуже цікаво. Якщо закопувати сміття і отримувати з нього газ, а потім тепло і електроенергію, тут чистий плюс. І сміття надійно зарите, і світло з теплом дешеві. Правда, потрібно знайти інвестора і забезпечити йому відповідні умови. Так працюють в низці європейських країн і, ви не повірите, в деяких українських містах. Так на звалищі в Стадниці під Вінницею підготували полігон і активно видобувають газ. У будівництво вклали гроші інвестори з Німеччини, яких місто залучило до співпраці. Ціна питання 1,75 мільйона євро. На виході – тепло і електрика. Так що, коли близький до «Самопоміч» колишній член НКРЕКУ Андрій Герус і нардеп від тієї ж партії Олена Бабак міркують в ефірі про те, що тарифи зависокі, інвесторів немає і все пропало – це не зовсім правильно», – вважає блогер.
Ще одним прикладом може бути Рівне. Там запустили потужний сміттєпереробний завод, який зараз вимушено працює як сміттєсортувальний. І НКРЕКУ тут нічим не допоможе, в силу прогалин в законодавстві, які дозволяють комісії встановлювати тарифи тільки для ліцензіатів. Так де профільні експерти з вирішенням цієї проблеми? Де нардепи від «Самопомічі», які фактично закопали в смітті рейтинг рідної партії? Вони в ефірі і на круглих столах. Захищають Андрія Садового від звинувачень в нездатності вирішити сміттєву проблему.
«Утилізація сміття дідівським способом без сортування та переробки – та ще проблема. А ось збір і вивіз – дуже вигідний бізнес. У містах, де мери реально хотіли вирішити питання зі сміттям не заморочуючись двадцять першим століттям, процеси об'єднали. І фірма-підрядник відразу добре заробляла на вивозі сміття, й утилізацію брала на себе. Перше дає моментальний прибуток, друге вимагає інвестицій. Я цей маленький секрет дарую відразу експертам і депутатам. Садовому передайте, якщо він ще не перетворив культурну і туристичну столицю України на велике звалище», – резюмував Кирило Сазонов.
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