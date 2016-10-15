Блогер объяснил, почему пенсионный возраст повысит любой политик, который придет к власти

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал Пенсионный фонд «дырой» размером в 150 миллиардов гривен. По мнению известного украинского блогера Кирилла Сазонова, как бы кто не относился к Гройсману и вообще правительству, но сказанное Гройсманом более чем соответствует действительности, передает replyua.net.
По словам Кирилла Сазонова, как бы не было печально, но Гройсман прав. При том, что многие получают пенсию, выжить на которую невозможно. А демографическая ситуация пока такова, что дальше будет только хуже. Это не исключительно украинская проблема – пенсионный кризис сегодня проблема для всей Европы. И с этим все равно придется что-то делать. В том числе и менять пенсионный возраст. Да многие не хотят этого понимать, но от этого никуда не уйти. «Не потому, что есть какой-то тайный меморандум с МВФ, а очень хочется кредитов, а потому что жизнь заставит... или в какой-то момент все рухнет к какой-то матери и пенсий не станет вообще...», – резюмировал в Facebook блогер.
Отметим, пока же в Кабмине заявили, что вопрос повышения пенсионного возраста не стоит на повестке дня. Для повышения пенсионного возраста в стране, для начала необходимо увеличить продолжительность жизни населения на 7-10 лет, считают в правительстве Украины.
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