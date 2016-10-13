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Сазонов: «Вольдемар, вас будут очень сильно бить за Сирию и за Украину – то есть дважды»

Сазонов: «Вольдемар, вас будут очень сильно бить за Сирию и за Украину – то есть дважды»
Как передает replyua.net, известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал резкую критику и выпады с обвинениями в адрес России, прозвучавшие на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. По словам блогера, не помог и старый добрый друг России Франк-Вальтер Штайнмайер, который в своем выступлении тоже набросился на Россию.

«Выступление министра МИД Германии Штайнмайера в ПАСЕ, который, как известно, старый друг России мало порадовало Путина. Коротко резюмируя – конкретно задолбал Кремль всех. И резолюция ПАСЕ, где прямо говорится о российской агрессии в Украине не экспромт и не случайный выигрыш Украины в лотерею. Это общее мнение, которое было подготовлено на конкретных доказательствах. И, что важно, там не только поняли и приняли реальность в ощущениях, но и осознали цену словам лоббистов Российской Федерации в Украине, то есть Оппоблока и Тимошенко», – написал Кирилл Сазонов в Facebook.

«Вольдемар, вас будут очень сильно бить за Сирию и за Украину – то есть дважды. Лучше бы вам сбежать уже сейчас...», – резюмировал блогер.

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