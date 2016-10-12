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Кирило Сазонов: Якщо Україна не знайде вихід, то через 10 років може потонути у смітті

Кирило Сазонов: Якщо Україна не знайде вихід, то через 10 років може потонути у смітті
Як передає replyua.net, взагалі ситуація з Львівським сміттям, яке подорожує по всій країні, не така вже й смішна. І навіть пошук винних тут другорядне питання, а не першочергове. Тому що, першою ця проблема стоїть перед усіма великими і навіть не дуже великими містами. І якщо у когось ще є, вибачте, не загиджені території під полігон, то загидити їх – питання часу, вважає блогер Кирило Сазонов.

«Львів реально шкода. Без прив'язки до місцевої влади, саме місто. Дуже гарне місто, яке важко не любити. Фактично туристична столиця України, законодавець моди і стилю в цій сфері. Мені зовсім не хочеться, щоб воно потонуло в смітті. Значить, проблему треба якось вирішувати на рівні держави. І не в тому сенсі, що Кабмін терміново виділить транш Садовому на вивезення і комусь ще, хто погодиться забирати весь цей потік у себе. Це є просто відстрочення за чужий рахунок», – зазначив Сазонов.

У низці країн ЄС сміття давно стало ресурсом, його утилізують з великою вигодою, отримують газ. Якщо в Вінниці змогли впоратися з сміттєвою проблемою, то прем'єру Гройсману потрібно не в Кривому Розі на заводі споглядати відкриття якоїсь нової установки, а збирати мерів обласних центрів на своїй малій батьківщині. І не тільки обласних, мер самого заштатного смт, вважає блогер.

«Де наша наука, яка пікетувала Кабмін, з розповідями про свої потреби країні і вимогою грошей з бюджету? Є у молодих і не дуже молодих вчених реальне вирішення проблеми? Грошей повно. Самоскиди з львівським сміттям, які ганяють по дорогах країни до Запоріжжя включно, роблять утилізацію сміття просто золотою. Його скоро буде дешевше в космос відправляти, якщо ми зможемо змайструвати рогатку достатньої величини. Так що на реальний проект рішення кошти виділять відразу, багато, а Садовий біля Ратуші поставить невеличкий пам'ятник допитливим українським вченим. Можливо навіть кінний», – написав Сазонов.

На жаль, сучасні міста генерують таку кількість сміття, що проблема сама не розсмокчеться. Потонемо ми в ньому, років через десять. Або знайдемо ефективне рішення, резюмував блогер.

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