Кирило Сазонов: Тимошенко – майстер змінювати позиції

Як передає replyua.net, Юлія Тимошенко кинулася на захист телеканалу Інтер. За словами блогера Кирила Сазонова, Тимошенко взагалі майстер захисту. У 2008 захищала позицію МВФ з торгівлі землею в Україні від аграрних баронів, які вважають за краще користуватися безправ'ям селян і за копійки орендувати їхні паї, зараз поміняла сторону сили і захищає останніх від МВФ. Захищала інтереси «Газпрому» від України, підписуючи контракти «бери або плати» і зливаючи нашу позицію українського уряду в судах.
«Хто не пам’ятає, Тимошенко захищала, до речі, в 2009 році українську державу від телеканалу «Інтер». Тоді, 22 червня фракція БЮТ виступила із заявою про те, що «Інтер» становить загрозу національним інтересам України і займається інформаційною диверсією проти держави. Зараз вітер змінився – тепер Тимошенко від цього самого української держави захищає, як вона виражалася, «рупор антиурядових сил», – зазначив Кирило Сазонов.
За його словами, хтось скаже негарне слово «флюгер», але я не погоджуся, наголошує блогер. Просто є люди з патологічною потребою когось захищати. І дарма її злі язики з новою зачіскою дражнять «мама Стіфлера». Мати Тереза – це підходить більше. Захист – як сенс життя. Нічого особистого, просто такий характер.
Звичайно, це все жарти. Давайте трохи освіжімо пам'ять і оцінимо зміну пріоритетів. Після того, як Онищенко програв боротьбу за збереження корупційних газових схем проти української влади та втік до Росії, Юлія Тимошенко різко охолола до теми вартості газової ренти і перестала її захищати. Уже й забули всю ту емоційну кампанію. Онищенко поїхав, але Льовочкін-то залишився. І вплив Фірташа залишилося. Так що газова рента забута – хай живе захист «Інтера». Нічого особистого – просто бізнес. Замкнутий цей бізнес не просто на інтересах олігархів, а на олігархах, пов'язаних з Росією.
Ось тільки при такій різкій зміні курсу і пріоритетів, зауважив Сазонов, маски не витримують – їх зриває зустрічний вітер. І агент Юля розкриває себе практично з тією ж швидкістю, що і агент Надя. А з «Інтером» і всією інформаційною агресією Росії в Україні владі доведеться щось робити. На рівні закону. Тут теж нічого особистого – просто питання життя і смерті. Ніякого, як виражається Тимошенко, «терору». Самооборона в розумних межах без перевищення необхідних заходів, підсумував Сазонов.
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