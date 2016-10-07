Сазонов: Генпрокуратура Украины говорит о деле Януковича, ничего не замечая прямо у себя под носом

Кирилл Сазонов на своей странице в facebook прокомментировал позавчерашнее заявления Юрия Луценко об обвинениях в адрес Виктора Януковича – ему инкриминируют преступления, предусмотренные статьей 255 и статьей 111 Уголовного кодекса Украины – «создание преступной организации» и «государственная измена» - об этом сообщает replyua.net.
Блогер сообщает, что такие заявления Генерального прокурора Украины достойны роли «Капитана Очевидность» - чтобы не согласиться с Луценко в этом вопросе, нужно быть слепым идиотом или страдать другими болезнями, одновременно являясь членом Партии регионов. Сазонов сообщает: «Антиукраинская работа команды Януковича в Министерстве обороны, СБУ, Укроборонпроме и других отраслях, связанных с защитой национальной безопасности – аксиома. В справедливости которой убедились и власти, и все украинцы, когда РФ напала на нашу страну сразу после Майдана. В 2014 году мы обнаружили, что армия разрушена, военное имущество разворовано и приведено в негодность».
По мнению Сазонова, если бы не оставшиеся в армии патриоты, если бы не добровольцы и не волонтеры, которые совершили чудо, мы сейчас могли бы быть федеральным округом или снова лицезреть Януковича в качестве президента. Блогер подчеркивает: «За 2,5 года проведена колоссальная работа и я не хочу сейчас делить, кто сделал больше. Главное – сделали. У нас практически с нуля создана новая армия и работающая на нее промышленность. Но это вопросы Верховной Рады Украины, правительства и всех, кто помогал и работал. У Генпрокурора приоритетный вопрос другой – кто виноват? И дополнительный – кто не спрятался?».
Журналист заявляет: «Может быть когда-нибудь сбудется мечта Луценко, и он лично выступит на суде Януковича. Но странно другое – многие из сторонников и активных участников режима Януковича остались в Украине и никуда не прячутся, наоборот – чувствуют себя нормально. Тот же Сергей Громов, который возглавлял Укроборонпром с 2012 года до тех пор, пока Турчинов очень жестко не выгнал из оборонных структур всю эту команду. Да, жирной должности лишился, его опыт и знания Украине совершенно не нужны, но Россия своих не бросает - сейчас он занимает какую-то серьезную должность в российском ВТБ-банке, который работает в Украине».
Сазонов пишет: «Сегодняшнее существование в Украине российских банков – это парадокс, заслуживающий отдельного разбирательства, однако не стоит в него углубляться – хватит конкретного персонажа, на финише карьеры Януковича возглавлявшего важнейшее оборонное направление. И скандалов там было – неделю перечислять можно. И в работе на украинские интересы никого из руководящего состава тогдашней оборонки заподозрить нельзя. Такие были совсем не нужны. Кстати, бывший Генпрокурор Виталий Ярема в 2014 году заявлял, что да, против бывшего руководства Укроборонпрома заведены уголовные дела и обещал потом отчитаться. Но не отчитался. Ну, про Шокина я и говорить не хочу».
Блогер резюмирует: «Странная штука получается. О деле Януковича говориться долго и много, но что с этими уголовными делами? Уважаемый Юрий Витальевич, что-то же ваши предшественники накопали по горячим следам, им проще было тогда. Есть уже для отчета материалы? И если Громов до сих пор не подозреваемый, то что же у вас такой ценный свидетель без охраны ходит?».
Следует отметить, что в списках «черной бухгалтерии» Партии регионов есть еще много интересных фамилий, многие владельцы которых сейчас все еще продолжают занимать должности в украинском государственном аппарате. Стоит только надеяться, что когда-то правосудия доберется и до них.
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