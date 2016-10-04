Кирило Сазонов: Інсайд про те, як Тимошенко і Ляшко не вдалося чергову «зраду» розкачати

Як повідомляє replyua.net, на переконання блогера, чудова історія однієї інтриги у Верховній Раді зазнала фіаско. Вчора на погоджувальній раді фракції «Батьківщина» і радикали Ляшко поставили свій традиційний ультиматум – не бути вільного ринку землі. І пообіцяли боротися зі спробами зробити землю товаром усіма доступними засобами. Обіцянка зовсім не пусте. До боротьби готувалися дуже ретельно. Тобто оплачені новини, ефіри, підготовлені методички з ключовими тезами в дусі «Вони хочуть продати батьківщину олігархам!», а вийшло все дарма.
За словами Сазонова, дещо налякавши селян розповідями про те, як злі люди прийдуть і за безцінь скуплять землю, звезли людей до Києва на «масштабні акції народного протесту». Загалом, нічого нового. З тарифами розгойдати ситуацію не змогли, ще спробують, так можна зробити «жахіття» з земельного питання. Ну, а Банковій відступати нікуди – на вільному ринку землі наполягає МВФ. Тут як на весіллі – навіть, якщо ви не замовляли бійку, діватися нікуди, вже оплачено, зазначає Сазонов.
Хід конем зробив «Народний фронт», заявивши, що підтримає продовження мораторію. Тобто питання вирішене автоматично, у БПП 226 голосів немає. Батьківщина і РПЛ в істериці – стільки сил витратили на підготовку героїчної боротьби зі «зрадою», а пара пішла у свисток. А Порошенко в цій ситуації повинен дякувати Яценюку – фактично тепер у президента з'явився додатковий важіль у переговорах з МВФ. Мовляв, ваші вимоги ми поважаємо, але Верховна Рада поки не дає голосів. Що ви можете запропонувати Україні, щоб депутати пішли назустріч? В принципі, так і потрібно вести переговори – ми вже можемо собі дозволити роль партнера, а не прохача. Два роки війни, в якій Україна вистояла і втримала не тільки фронт, а й економіку дають нам таке право.
«А ринок землі, прозорий і вільний у нас все одно буде. Дуже скоро. Просто потрібно підготувати нормальний реєстр і передбачити законодавчий спосіб захистити українську землю від покупки її російським бізнесом. Банальна заборона тут не спрацює, на приватизації з забороною участі РФ вже обпеклися. Тобто серйозний інвестор з Німеччини або США не може купити ОПЗ, тому що частина його акцій перебувають у вільному обігу на біржі і 1% може купити який-небудь російський фонд. Тобто тут рішення повинно бути тонше. Ці питання, з реєстром і захистом від сусідів, в перспективі будуть вирішені. І все буде працювати, не реагуючи на крики популістів. А Тимошенко і Ляшко доведеться поки вигадувати нову «зраду». Загалом, на ринку праці креативні піарники знову затребувані», – підсумував Сазонов.
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