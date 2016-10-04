Сазонов: Скільки горя ще має зазнати Україна, щоб у нардепів вистачило волі підтримати візовий режим з РФ?

Як передає replyua.net, спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що питання введення візового режиму з РФ знову стоїть на порядку денному. Варто зазначити, що цю тему вже піднімали в РНБО в 2014 році, але у депутатів вона підтримки тоді не знайшла. Блогер на приватних прикладах запропонував подивитися, у що нам обходиться цей режим максимального сприяння з країною-агресором. Без великої політики.
«На практиці безвізовий режим з Росією означає, що на територію нашої країни в'їжджає маса негідників і кримінальників. Віз немає, взяв паспорт і приїхав. Як приїхав свого часу в Київ один досвідчений кримінальник, якого затримали в квітні 2015 року. Він встиг зґвалтувати і вбити в українській столиці двох жінок. Ще одна жертва вижила. На рахунку цього виродка п'ять вбивств жінок в РФ і три в Узбекистані. Чотири судимості – на свободу з російської зони вийшов в 2014 році. І приїхав в Україну. Паспорт є, віза не потрібна», – розповів Сазонов.
На його переконання, якби у нас з Росією був візовий режим, то людині з такою біографією жоден розсудливий співробітник консульства візу не дав би. І дві киянки були б живі. У дві сім'ї не охопило б страшне горе. Просто тому що вбивці та ґвалтівнику відмовили б у візі. Для мене цього аргументу цілком достатньо. Жодна європейська країна не дасть візу вбивці та ґвалтівнику, тим паче рецидивісту. Просто тому що захищає своїх громадян. А ми впускаємо запеклих кримінальників з Росії. Результат передбачуваний.
«Так, 16 травня на Оболоні знайшли фрагменти тіла 25-річної дівчини. У вбивстві підозрюють ще одного гостя з Росії. Приїхав, вбив і втік назад в Росію. Питання з екстрадицією поки не вирішене. Питання, як в підручнику математики – скільки людей кримінальники з Росії повинні вбити в Україні, щоб депутати таки проголосували за візовий режим?», – наголосив Крило Сазонов.
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