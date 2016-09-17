Сазонов: государственную систему Украины ждет коллапс

Государственная система Украины будет переживать не лучшие времена, однако работающие граждане имеют шансы на улучшение уровня жизни, а вот намного сложнее станет льготникам, студентам и пенсионерам. По информации replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Кирилл Сазонов. По мнению политолога, у Украины серьезные проблемы – изношенная инфраструктура и многие другие, которые могут закончиться коллапсом. Сазонов считает, что причиной таких потрясений станут реформы, точнее, их отсутствие. После развала СССР украинские власти не решались их проводить, и ограничились так называемыми косметическими реформами, поскольку считали, что жесткие способы станут болезненными для страны.
Теперь получается, что поговорка о том, что болезнь нужно полностью вылечивать, а не поддерживать с помощью обезболивающих, приходится очень кстати к Украине. Самым важным в сложившейся ситуации является то, что никто не должен верить в российскую пропаганду, особенно фразам о том, что Европе украинцы нужны только для мытья туалетов. Сазонов отмечает, что, к примеру, в Венгрии сейчас ощущается острый дефицит специалистов – медиков, программистов, инженеров, и при этом венгры предлагают достойную зарплату по украинским меркам.
Что касается Чехии, то там сейчас работают около двухсот тысяч украинцев, и это только официальная статистика. Правительство Чехии всерьез рассматривает вопрос о том, чтобы расширить квоты и дать украинцам много работы. Речь идет не о нянечках и уборщицах, а о рабочих среднего уровня квалификации. При этом власти считают, что эти люди должны получать визы по упрощенной форме, как и разрешение на работу. Чешские фирмы заинтересованы в привлечении сотрудников из Украины. Чехия и Венгрия не являются лидерами среди европейских стран по числу трудящих там украинцев, пишет политолог, и этим лидером по-прежнему остается Польша, где в настоящий момент трудятся два миллиона граждан из Украины. Также украинцы работают и в странах Западной Европы.
Если делать оптимистические прогнозы, то сейчас на 12 миллионов украинских пенсионеров приходится 10 миллионов работающих граждан, также нужно прибавить к этой массе и всех безработных, а также бюджетников. В итоге получается, что только десять миллионов тащат всю Украину за счет своих налоговых отчислений, однако, если смотреть на все реально, то они уже почти не тянут финансовую нагрузку. К этому уравнению, считает Сазонов, нужно добавить военные расходы, отнимаем еще налоги граждан, которые будут их платить в Польше, Венгрии и Чехии.
У Украины всего два пути. В первом варианте все должны смириться с тем, что система полностью исчерпала себя, и что в любом случае все будет плохо. Во втором варианте украинцы продолжают жить при социализме, государство платит стипендии, гасятся тарифы, сохраняется все за бюджетные деньги. И это будет продолжаться до тех пор, пока все не рухнет, а украинцы в это время будут молиться о том, что в соседней России дела обстоят еще хуже, и, чтобы агрессор не смог воспользоваться ситуацией. Других вариантов нет, уверен Сазонов, разве что закрыть границы и не выпускать украинцев из страны, но, опять же, это будет очередной отсрочкой.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter