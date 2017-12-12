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Ким Ахеджаков: теперь остается только надеяться на разум депутатов и вето президента

Ким Ахеджаков: теперь остается только надеяться на разум депутатов и вето президента
Система электронных государственных закупок Prozorro – это самый крутой и действенный инструмент против коррупции. Это реальное завоевание Майдана, которое реально экономит миллиарды Украине каждый день! Без преувеличения можно сказать, что Prozorro – это наш шанс стать частью Европы. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Ким Ахеджаков.

По его словам, сейчас все это у нас хотят забрать – одним законом, прикрываясь лозунгом – «купуй українське!». Блогер подчеркивает, основной задачей создателей Prozorro было исключение чиновника, как фактора выбора победителя тендера на закупки. И это им практически удалось, но после вступления в действие 7206, все меняется. Чиновник возвращается на арену, а с ним и взяточничество.

Ким Ахеджаков отмечает, что теперь победителем в тендере будет не тот, кто даст ниже цену, а тот, кто сможет собрать 23 справки и не допустить в них ошибку. Отсюда главный вопрос – кто будет проверять эти самые справки? Ответ правильный – наш чиновник, а это он умеет делать профессионально. «Вам теперь придется либо давать цену на 43% ниже конкурентов, либо договариваться с проверяющим! Так что пока справедливость, привет откат! Очень надеюсь на разум депутатов и вето президента!», – резюмировал Ким Ахеджаков.
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